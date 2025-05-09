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9 мая, 02:16

Германия по-разному извинилась за геноцид в годы Второй мировой перед Россией и Западом

Захарова нашла разночтения в постах МИД ФРГ по случаю годовщины окончания войны

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В российском МИД обратили внимание на различия в публикациях Министерства иностранных дел Германии в соцсети X, приуроченных к 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщения на русском, английском и французском языках в аккаунте немецкого внешнеполитического ведомства оказались существенно разными по содержанию.

В публикациях МИД Германии выразил благодарность за освобождение страны от нацистского режима, однако не упомянул конкретные державы, сыгравшие ключевую роль в победе над фашизмом, ограничившись формулировкой «страны-союзники». А дальше начинаются различия.

«По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются ещё и за Холокост. А по-русски только за некий «цивилизационный разлом». <…> Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе? Вопрос к Берлину и его новому канцлеру Фридриху Мерцу», — отметила Захарова, назвав это типичной для Запада практикой сегрегации людей.

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Ранее Захарова также обращала внимание на заметный сдвиг в настроениях внутри Евросоюза: всё больше государств выражают сомнение в целесообразности непрерывного финансирования и вооружения Киева. По её словам, европейское общество начало задаваться вопросами о том, куда уходят средства и какова конечная цель подобной помощи.

Андрей Васильев
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