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Регион
9 мая, 02:55

Скончался режиссёр сиквелов «Пятидесяти оттенков серого» Джеймс Фоули

Джеймс Фоули. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt

Джеймс Фоули. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt

На 72-м году жизни ушёл из жизни американский режиссёр Джеймс Фоули, известный зрителям по картинам «Карточный домик», «Миллиарды» и двум сиквелам «Пятидесяти оттенков серого». Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи, Фоули скончался во сне в своём доме в Лос-Анджелесе. Известно, что на протяжении длительного времени он боролся с опухолью головного мозга.

Джеймс Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке, а карьеру в большом кино начал в 1984 году с фильма «Бесстрашный». За более чем 30-летнюю работу в индустрии он снимал как полнометражные картины, так и эпизоды популярных сериалов. Среди них — «Идеальный незнакомец», сиквелы «Пятидесяти оттенков серого» («На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы»), а также отдельные эпизоды культовых шоу, включая «Твин Пикс» и «Ганнибал».

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Андрей Васильев
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