Гигантская цифра «80» появилась на здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке
Российские дипломаты провели акцию #ОкнаПобеды в Нью-Йорке. Обложка © Постпредство России при ООН
Российское постпредство при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции #ОкнаПобеды. Окна жилого комплекса, где проживают сотрудники дипломатической миссии, зажглись и сложились в гигантскую цифру «80», символизируя 80-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны.
Российские дипломаты провели акцию #ОкнаПобеды в Нью-Йорке. Видео © Постпредство России при ООН
«Победа была общей — но её основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней», — добавили в постпредстве.
Ранее экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы, продемонстрировав копию Знамени Победы. Космонавты подчеркнули важность сохранения памяти о героях и напомнили, что Земля — наш общий дом.