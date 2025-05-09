Гигантская цифра «80» появилась на здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке

Российское постпредство при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции #ОкнаПобеды. Окна жилого комплекса, где проживают сотрудники дипломатической миссии, зажглись и сложились в гигантскую цифру «80», символизируя 80-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

Российские дипломаты провели акцию #ОкнаПобеды в Нью-Йорке. Видео © Постпредство России при ООН

«Победа была общей — но её основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней», — добавили в постпредстве.