Ракетную опасность объявили в Курской области второй раз за ночь
В Курской области объявили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области в 05:43. Об этом сообщил местный оперштаб. Аналогичное предупреждение жителям региона поступало в 01:20, а в 01:50 объявлялась опасность атаки БПЛА.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — гласит пост оперштаба.
А тем временем Росавиация объявила план «Ковёр» в аэропорту Саратова. Причина введения ограничений на приём и выпуск гражданских воздушных судов не уточняется.