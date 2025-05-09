Ракетную опасность объявили в Курской области второй раз за ночь

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области в 05:43. Об этом сообщил местный оперштаб. Аналогичное предупреждение жителям региона поступало в 01:20, а в 01:50 объявлялась опасность атаки БПЛА.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — гласит пост оперштаба.