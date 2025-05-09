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Регион
9 мая, 04:03

Ракетную опасность объявили в Курской области второй раз за ночь

В Курской области объявили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

В Курской области объявили ракетную опасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области в 05:43. Об этом сообщил местный оперштаб. Аналогичное предупреждение жителям региона поступало в 01:20, а в 01:50 объявлялась опасность атаки БПЛА.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — гласит пост оперштаба.

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А тем временем Росавиация объявила план «Ковёр» в аэропорту Саратова. Причина введения ограничений на приём и выпуск гражданских воздушных судов не уточняется.

Андрей Васильев
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