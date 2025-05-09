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9 мая, 03:32

Глава президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву

Желька Цвиянович. Обложка © ТАСС / EPA / HARUN MUMINOVIC

Желька Цвиянович. Обложка © ТАСС / EPA / HARUN MUMINOVIC

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву. Борт европейского политика приземлился в российской столице поздним вечером 8 мая.

Целью визита Цвиянович является празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что 9 мая она посетит Парад на Красной площади.

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Гигантская цифра «80» появилась на здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке

А ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву вместе с сыном Николаем. Также Россию уже посетили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и ещё десятки зарубежных политиков.

Тимур Хингеев
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