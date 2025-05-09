Глава президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву. Борт европейского политика приземлился в российской столице поздним вечером 8 мая.

Целью визита Цвиянович является празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что 9 мая она посетит Парад на Красной площади.

Гигантская цифра «80» появилась на здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке

Гигантская цифра «80» появилась на здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке

А ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву вместе с сыном Николаем. Также Россию уже посетили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и ещё десятки зарубежных политиков.