Командир отделения с позывным Знахарь из 51-й гвардейской армии ВС РФ поделился глубоким личным переживанием. По-настоящему осмыслить рассказы своего прадеда о Великой Отечественной войне он смог лишь тогда, когда сам оказался на передовой.

Предок военного Иван Иванович Куденко прошёл через немыслимые испытания – немцы уничтожили его дом, расстреляли семью. Ветеран был непосредственным участником битвы за Севастополь. Знахарь вспоминает леденящие душу детские воспоминания о его рассказах.

«Говорит, я иду, патроны закончились, штыком, говорит, немца, прокалываю. Ногой пытаюсь вытащить штык, а штык не идёт назад. Ну и я пошёл, говорит, их руками душить. Мне, как маленькому, было, конечно, страшно, когда он эти истории рассказывал», — поведал российский солдат в беседе с РИА «Новости».

После войны Куденко стал жить в Донецке. По словам Знахаря, теперь он осознал некоторые чувствительные моменты и таинственную молчаливость. Его прадеду тяжело было пронести эти воспоминания через всю жизнь.

Многое из тех историй стало понятно, только когда Знахарь сам пошёл воевать. Он признаётся, что именно пример прадеда повлиял на него.

«Из-за него и служить в армию пошёл. Была возможность не пойти, продолжить дальше учёбу. Нет, я приостановил обучение, пошёл в армию. Непосредственно как дань уважения своему прадеду», — заявил боец.