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Регион
9 мая, 07:04

Собянин назвал наследие победителей в ВОВ главным оружием сегодняшней России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей столицы с Днём Победы, назвав наследие фронтового поколения ключевым фактором силы современной России. Поздравление он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Поздравление Собянина с Днём Победы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин напомнил о грандиозном значении Победы 1945 года, которая завершила самую страшную войну в истории. Наши предки отстояли право на жизнь и свободу для миллионов людей и принеся мир народам планеты.

По словам градоначальника, спустя 80 лет благодарная память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла по-прежнему является нравственным ориентиром.

«С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы», — заключил Собянин.

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Депутат Рады поздравил украинцев с Днём Победы, несмотря на указ Зеленского

Ранее разработчик БПЛА заявил, что украинская армия не рискнёт атаковать Москву сегодня, 9 мая, когда там собрались многие зарубежные лидеры, чтобы поприсутствовать на Параде Победы. Однако он не стал исключать, что ВСУ могут попытаться нанести удар по другим городам.

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Владимир Озеров
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