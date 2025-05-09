Собянин назвал наследие победителей в ВОВ главным оружием сегодняшней России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей столицы с Днём Победы, назвав наследие фронтового поколения ключевым фактором силы современной России. Поздравление он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Поздравление Собянина с Днём Победы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин напомнил о грандиозном значении Победы 1945 года, которая завершила самую страшную войну в истории. Наши предки отстояли право на жизнь и свободу для миллионов людей и принеся мир народам планеты.

По словам градоначальника, спустя 80 лет благодарная память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла по-прежнему является нравственным ориентиром.

«С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы», — заключил Собянин.