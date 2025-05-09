Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Она заявила, что способность русских прощать и жить дальше демонстрирует особую силу.

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам», — отметила она.

Кнайсль заявила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.