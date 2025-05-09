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9 мая, 06:54

Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы

Карин Кнайсль. Обложка © Life.ru

Карин Кнайсль. Обложка © Life.ru

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Она заявила, что способность русских прощать и жить дальше демонстрирует особую силу.

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам», — отметила она.

Кнайсль заявила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.

Парады на Дальнем Востоке открыли начало празднования 80-летия Победы в России
Парады на Дальнем Востоке открыли начало празднования 80-летия Победы в России

Сегодня вся Россия, а также страны СНГ празднуют 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В эти минуты в Москве на Красной площади проходят финальные приготовления перед началом Парада Победы. В распоряжении Life.ru оказалось видео из центра столицы.

Александра Вишнякова
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