Синоптик объяснил, в чём плюс того, что более половины территории РФ всё ещё находится под снегом

Более половины (55-60%) территории России остаётся под покровом снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что такое количество осадков значительно снижает пожароопасность в регионах.

«На 55-60% территории России все еще лежит снег. И в тех округах, где он есть — отсутствует пожароопасность, является сдерживающим фактором», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд добавил, что в Южном федеральном округе снег уже полностью сошёл. На юге европейской части страны установилась комфортная весенняя температура в пределах +19...+25 градусов, что соответствует сезонной норме. Аномальной жары в майские праздники метеорологи не прогнозируют, заключил специалист.