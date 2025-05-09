Синоптик объяснил, в чём плюс того, что более половины территории РФ всё ещё находится под снегом
Вильфанд: Более половины территории РФ остаётся покрытой снегом на 9 мая
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Более половины (55-60%) территории России остаётся под покровом снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что такое количество осадков значительно снижает пожароопасность в регионах.
«На 55-60% территории России все еще лежит снег. И в тех округах, где он есть — отсутствует пожароопасность, является сдерживающим фактором», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд добавил, что в Южном федеральном округе снег уже полностью сошёл. На юге европейской части страны установилась комфортная весенняя температура в пределах +19...+25 градусов, что соответствует сезонной норме. Аномальной жары в майские праздники метеорологи не прогнозируют, заключил специалист.
Ранее синоптик предупредил, что температура в Москве 9 мая не поднимется выше +11 градусов. Также возможен небольшой дождь.