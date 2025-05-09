Студент из Конго принял участие в «Бессмертном полку» во Владивостоке. Его дед дошёл до Берлина

Темнокожий студент Чарли родом из Конго принял участие в шествии «Бессмертного полка во Владивостоке. Он нес портрет своего деда, которого призвали в 1942 году. Мена Нтуала Мпила Жозеф дошёл до Берлина и вернулся на родину. Кадрами поделился телеграм-канал Amur Mash.

Студент Чарли из Конго принял участие в «Бессмертном полку». Видео © Telegram/ Amur Mash

«Надо пойти и защищать наши моральные принципы. И он сказал: «Ну всё, на Берлин!». Так что мой дед дошёл до Берлина. <...> Тот момент, когда ты идёшь в «Бессмертном полку», чувствуется такое единение. Помним и гордимся», — сказал Чарли.