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9 мая, 11:15

Студент из Конго принял участие в «Бессмертном полку» во Владивостоке. Его дед дошёл до Берлина

Студент из Конго принял участие в «Бессмертном полку» во Владивостоке

Темнокожий студент Чарли родом из Конго принял участие в шествии «Бессмертного полка во Владивостоке. Он нес портрет своего деда, которого призвали в 1942 году. Мена Нтуала Мпила Жозеф дошёл до Берлина и вернулся на родину. Кадрами поделился телеграм-канал Amur Mash.

Студент Чарли из Конго принял участие в «Бессмертном полку». Видео © Telegram/ Amur Mash

«Надо пойти и защищать наши моральные принципы. И он сказал: «Ну всё, на Берлин!». Так что мой дед дошёл до Берлина. <...> Тот момент, когда ты идёшь в «Бессмертном полку», чувствуется такое единение. Помним и гордимся», — сказал Чарли.

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Ранее Life.ru сообщал, что 9 мая миллионы россиян вновь примут участие в акции «Бессмертный полк». В юбилейный год Великой Победы она охватит десятки тысяч цифровых экранов по всей стране. Портреты героев Великой Отечественной войны появятся в метро, аэропортах, на вокзалах, в городском транспорте и даже в пунктах выдачи заказов маркетплейсов.

Обложка ©

Telegram/ Amur Mash

Полина Никифорова
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