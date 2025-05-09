Руководство Грузии в Тбилиси почтило память павших в Великой Отечественной войне

В Тбилиси прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руководство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и президентом Михаилом Кавелашвили возложило цветы к памятнику Мелитону Кантарии — национальному герою, участвовавшему в штурме Рейхстага.

Церемония в парке имени Киквидзе собрала ветеранов, их родственников и представителей власти. Грузия сохраняет память о вкладе 700 тысяч своих граждан в общую Победу. Сегодня в стране проживают 57 участников тех событий.