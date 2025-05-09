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9 мая, 08:11

Руководство Грузии в Тбилиси почтило память павших в Великой Отечественной войне

Бюст Мелитону Кантарии в парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси в День Победы. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Бюст Мелитону Кантарии в парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси в День Победы. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

В Тбилиси прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руководство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и президентом Михаилом Кавелашвили возложило цветы к памятнику Мелитону Кантарии — национальному герою, участвовавшему в штурме Рейхстага.

Церемония в парке имени Киквидзе собрала ветеранов, их родственников и представителей власти. Грузия сохраняет память о вкладе 700 тысяч своих граждан в общую Победу. Сегодня в стране проживают 57 участников тех событий.

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Ранее сообщалось, что в Молдавии полиция останавливает автобусы, едущие на марш Победы в Кишинёв. Партия социалистов, которая организует мероприятие, расценила действия полиции как злоупотребления, направленные на недопущение граждан на памятное мероприятие в столице 9 Мая.

Юрий Лысенко
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