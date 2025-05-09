В парадном строю по Красной площади прошли женщины-военнослужащие

На Параде Победы по Красной площади маршем прошли военнослужащие-женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Марш женщин-военнослужащих. Фото © Life.ru

За каждой из них — история семьи: большинство являются продолжательницами офицерских династий, отметили в оборонном ведомстве.