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Регион
9 мая, 08:04

В парадном строю по Красной площади прошли женщины-военнослужащие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Параде Победы по Красной площади маршем прошли военнослужащие-женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Марш женщин-военнослужащих. Фото © Life.ru

Марш женщин-военнослужащих. Фото © Life.ru

За каждой из них — история семьи: большинство являются продолжательницами офицерских династий, отметили в оборонном ведомстве.

Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади
Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади

Ранее на торжественном параде по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне появились военнослужащие в парадной форме времён 1940-х годов. Они пронесли 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами.

Владимир Озеров
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