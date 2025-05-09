В парадном строю по Красной площади прошли женщины-военнослужащие
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На Параде Победы по Красной площади маршем прошли военнослужащие-женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Марш женщин-военнослужащих. Фото © Life.ru
За каждой из них — история семьи: большинство являются продолжательницами офицерских династий, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее на торжественном параде по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне появились военнослужащие в парадной форме времён 1940-х годов. Они пронесли 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами.