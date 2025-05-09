Вице-президент США сделал дерзкое заявление о России
Вэнс: Россия не может ожидать передачу подконтрольный Украине территорий
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не должна ожидать передачи украинских территорий, которые не находятся под её контролем, в ходе мирного урегулирования конфликта. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Fox News.
«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под её контроль», — заявил Вэнс.
Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова представителя президента США Кита Келлога о том, что Москва якобы мешает перемирию. Как подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.