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Регион
9 мая, 09:05

Вице-президент США сделал дерзкое заявление о России

Вэнс: Россия не может ожидать передачу подконтрольный Украине территорий

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не должна ожидать передачи украинских территорий, которые не находятся под её контролем, в ходе мирного урегулирования конфликта. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Fox News.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под её контроль», — заявил Вэнс.

Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова представителя президента США Кита Келлога о том, что Москва якобы мешает перемирию. Как подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.

Джей Ди Вэнс: Дела у украинцев на поле боя идут «не так уж хорошо»
Джей Ди Вэнс: Дела у украинцев на поле боя идут «не так уж хорошо»
Полина Никифорова
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