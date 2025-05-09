Вице-президент США сделал дерзкое заявление о России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не должна ожидать передачи украинских территорий, которые не находятся под её контролем, в ходе мирного урегулирования конфликта. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Fox News.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под её контроль», — заявил Вэнс.