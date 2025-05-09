«Собака лает, караван шагает»: Картаполов оценил угрозы Киева в День Победы

Угрозы Киева не смогут помешать празднованию Дня Победы, заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с Life.ru. России никто не способен помешать, а оглядываться на «лающих шавок» нет смысла, отметил парламентарий.

Картаполов заявил, что угрозы Киева не помешают России. Видео © Life.ru

«Собака лает — караван шагает. Если на каждую шавку оглядываться... Мы знаем куда мы идём, мы знаем, как нам это делать. Ничто не помешает русской военной машине», — заявил Картаполов.