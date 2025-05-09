«Собака лает, караван шагает»: Картаполов оценил угрозы Киева в День Победы
Картаполов пословицей ответил на угрозы Киева испортить празднование Дня Победы
Угрозы Киева не смогут помешать празднованию Дня Победы, заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с Life.ru. России никто не способен помешать, а оглядываться на «лающих шавок» нет смысла, отметил парламентарий.
Картаполов заявил, что угрозы Киева не помешают России. Видео © Life.ru
«Собака лает — караван шагает. Если на каждую шавку оглядываться... Мы знаем куда мы идём, мы знаем, как нам это делать. Ничто не помешает русской военной машине», — заявил Картаполов.
Ранее в Госдуме заявляли, что Москва полностью готова к возможным провокациям со стороны киевских властей в День Победы и заранее предусмотрела ответные меры. 10 мая для киевского режима может и не наступить, если Украина попробует атаковать Москву в день празднования Великой Победы, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Life.ru