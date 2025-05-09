Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 10:27

«Собака лает, караван шагает»: Картаполов оценил угрозы Киева в День Победы

Картаполов пословицей ответил на угрозы Киева испортить празднование Дня Победы

Угрозы Киева не смогут помешать празднованию Дня Победы, заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с Life.ru. России никто не способен помешать, а оглядываться на «лающих шавок» нет смысла, отметил парламентарий.

Картаполов заявил, что угрозы Киева не помешают России. Видео © Life.ru

«Собака лает — караван шагает. Если на каждую шавку оглядываться... Мы знаем куда мы идём, мы знаем, как нам это делать. Ничто не помешает русской военной машине», — заявил Картаполов.

Ранее в Госдуме заявляли, что Москва полностью готова к возможным провокациям со стороны киевских властей в День Победы и заранее предусмотрела ответные меры. 10 мая для киевского режима может и не наступить, если Украина попробует атаковать Москву в день празднования Великой Победы, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы ничего не боимся»: Президент Кубы ответил Зеленскому на угрозы из-за приезда в Москву
«Мы ничего не боимся»: Президент Кубы ответил Зеленскому на угрозы из-за приезда в Москву
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • День Победы
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar