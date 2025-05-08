«Нарушат — получат»: В Госдуме раскрыли ответ на провокации Киева 9 Мая

Москва полностью готова к возможным провокациям со стороны киевских властей в День Победы и заранее предусмотрела ответные меры. В связи с этим, как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, любые попытки Киева сорвать торжества вызовут крайне жёсткую реакцию у России.

«Нарушат — получат. Мы слово держим. Они там в Киеве все под прицелом, особенно если попытаются нанести удар по Параду Победы. Ничего у них, конечно, не получится — ПВО готова, спецслужбы работают», — подчеркнул парламентарий.

Также Колесник напомнил о словах замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот в свою очередь пригрозил, что 10 мая для киевского режима может и не наступить, если Украина попробует атаковать Москву в день празднования Великой Победы.