«Нарушат — получат»: В Госдуме раскрыли ответ на провокации Киева 9 Мая
Депутат Колесник: РФ взяла Киев на прицел после угроз о провокациях на День Победы
Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY
Москва полностью готова к возможным провокациям со стороны киевских властей в День Победы и заранее предусмотрела ответные меры. В связи с этим, как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, любые попытки Киева сорвать торжества вызовут крайне жёсткую реакцию у России.
«Нарушат — получат. Мы слово держим. Они там в Киеве все под прицелом, особенно если попытаются нанести удар по Параду Победы. Ничего у них, конечно, не получится — ПВО готова, спецслужбы работают», — подчеркнул парламентарий.
Также Колесник напомнил о словах замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот в свою очередь пригрозил, что 10 мая для киевского режима может и не наступить, если Украина попробует атаковать Москву в день празднования Великой Победы.
Депутат отметил, что несмотря на предполагаемые попытки стран Балтии помешать прилёту официальных делегаций, все ключевые зарубежные гости прибыли в Москву. Таким образом, вопреки опасениям, подготовка к торжествам завершена, и, как твёрдо убеждён Колесник, «парад на Красной площади состоится».
Ранее сообщалось, что в Москву уже начали прибывать первые иностранные лидеры, приглашённые на Парад Победы. Всего ожидается участие представителей 29 стран на высшем уровне. Вместе с президентом Владимиром Путиным они примут участие в традиционной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Среди других почётных гостей, которые посетят столицу в этот день, значится и внук Шарля де Голля, Пьер де Голль. Также стало известно, что пять евродепутатов приняли решение приехать в Россию.