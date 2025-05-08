Политолог Блохин: Киев жаждет сорвать Парад Победы для видимости изоляции России
Парад Победы. Обложка © Life.ru
Киевские власти жаждут сорвать Парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России на международной арене. Об этом в интервью газете «Известия» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России», — уверен эксперт.
По словам политолога, если бы киевский режим всё таки устроил провокацию и сорвал праздник, ему бы удалось создать иллюзию слабости России и всех посетивших Москву иностранных гостей.
Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в ВОВ. Украинские власти не только отвергли предложение о взаимном прекращении огня, но и принялись угрожать мировым лидерам, которые посетят Москву 9 Мая.