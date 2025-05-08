Киевские власти жаждут сорвать Парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России на международной арене. Об этом в интервью газете «Известия» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России», — уверен эксперт.