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Регион
8 мая, 03:55

Политолог Блохин: Киев жаждет сорвать Парад Победы для видимости изоляции России

Парад Победы. Обложка © Life.ru

Парад Победы. Обложка © Life.ru

Киевские власти жаждут сорвать Парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России на международной арене. Об этом в интервью газете «Известия» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России», — уверен эксперт.

По словам политолога, если бы киевский режим всё таки устроил провокацию и сорвал праздник, ему бы удалось создать иллюзию слабости России и всех посетивших Москву иностранных гостей.

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Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в ВОВ. Украинские власти не только отвергли предложение о взаимном прекращении огня, но и принялись угрожать мировым лидерам, которые посетят Москву 9 Мая.

Тимур Хингеев
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