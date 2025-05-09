Украинцы после 2014 года стали смотреть Парад Победы в Москве на 9 мая
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Житель Купянска Харьковской области Роман, который перебрался в Краснодар после начала специальной военной операции, поделился воспоминаниями о том, как изменилось празднование Дня Победы на Украине после событий 2014 года. По его словам, если раньше в его родном городе проводились массовые мероприятия, то позднее местным жителям пришлось ограничиваться домашним просмотром трансляции парада с Красной площади.
Мужчина отметил, что в детские годы он вместе с дедом-танкистом регулярно посещал праздничные шествия. Однако после прихода к власти новых политических сил традиционные символы Победы, включая георгиевские ленточки, оказались под запретом, что вынудило семью отмечать этот день в узком кругу за просмотром телетрансляции из Москвы.
Сейчас, проживая в Краснодаре, собеседник агентства намерен продолжать семейную традицию празднования 9 Мая вместе со своим сыном Сашей. В беседе с РИА «Новости», он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков и намерен прививать эту ценность подрастающему поколению.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня в Параде Победы впервые в истории мероприятия принял участие полк беспилотных систем. В рамках торжественного прохода техники по главной площади страны были продемонстрированы различные модели российских дронов, включая разведывательные системы «Орлан-10» и «Орлан-30», ударные дроны Zala, а также современные разработки «Ланцет» разных модификаций, «Гарпия» и «Герань». Позже стало известно, что участвовавшие в параде боевые машины — танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ — получат дополнительные средства защиты перед отправкой в зону боевых действий для применения в ходе специальной операции.