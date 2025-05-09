Солидарность в достижении общих целей приобретает особое значение сегодня, когда вопрос суверенных прав государств снова стал особенно актуален. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приёме в Кремле в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.

«Важно, что мы вместе отмечаем эту дату, вспоминая тех, кто отдал все ради свободы своей страны и мира. Кто жертвовал собой ради спасения человечества», — отметил глава государства.

По его словам, проявленные тогда мужество и единство — это пример, который сохраняет свою значимость и сегодня.

«Именно сейчас, когда в мире снова ставится под сомнение право народов на самобытность и самостоятельный путь, этот пример особенно ценен», — подчеркнул Путин.