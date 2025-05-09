Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая
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Жителей и гостей столицы предупредили о резком похолодании, которое ожидается вечером и ночью 9 мая. Температура может опуститься до +1–3 °C, сообщила ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», – рассказала синоптик Агентству городских новостей «Москва».
Она также отметила, что в некоторых местах, где есть понижения рельефа, на эстакадах и мостах температура может опуститься до -1 °C. В Московской области ожидается до двух градусов ниже нуля.
Только после 12 мая в регион начнут поступать тёплые воздушные массы, и температура постепенно начнёт повышаться. В период с 15 по 17 мая в Москве ожидается температура +16…+17 °C. Однако по прогнозам синоптиков, повторения апрельской жары не ожидается. С 15 мая в столице начнётся стабильное повышение температуры. Вторая половина мая будет теплее, чем обычно, и должна компенсировать прохладное начало месяца.