Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая

Жителей и гостей столицы предупредили о резком похолодании, которое ожидается вечером и ночью 9 мая. Температура может опуститься до +1–3 °C, сообщила ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», – рассказала синоптик Агентству городских новостей «Москва».

Она также отметила, что в некоторых местах, где есть понижения рельефа, на эстакадах и мостах температура может опуститься до -1 °C. В Московской области ожидается до двух градусов ниже нуля.