«Просыпайтесь, ребята»: Life.ru снял спор Соловьёва с французским журналистом на Параде Победы
Спор Соловьёва и французского журналиста на Параде Победы попал на видео
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Российский журналист Владимир Соловьёв пообщался с европейскими журналистами на Красной площади. Телеведущий заявил собеседнику из Франции, что ЕС не заслуживает любви России и призвал европейцев наконец-то стать «свободными».
Владимир Соловьёв обратился к европейским журналистам. Видео © Life.ru
- Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха.
- Мы приехали из Франции, из Европы, что вы хотите сказать европейцам?
- Будьте свободны! Ребята, наконец-то будьте свободны!
- Что это значит?
- Это значит — живите в вашем мире, в соответствии с собственным словом, в соответствии с собственной судьбой. Просыпайтесь, ребята, просыпайтесь!
Напомним, мировая пресса внимательно следила за Парадом Победы в Москве. Иностранные, в том числе и западные, журналисты обратили внимание на масштаб и политическую значимость праздника, а также присутствие огромного количества иностранных гостей на торжестве. Среди гостей больше всего внимания СМИ привлекли председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.