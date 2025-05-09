Российский журналист Владимир Соловьёв пообщался с европейскими журналистами на Красной площади. Телеведущий заявил собеседнику из Франции, что ЕС не заслуживает любви России и призвал европейцев наконец-то стать «свободными».

- Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха.

- Мы приехали из Франции, из Европы, что вы хотите сказать европейцам?

- Будьте свободны! Ребята, наконец-то будьте свободны!

- Что это значит?

- Это значит — живите в вашем мире, в соответствии с собственным словом, в соответствии с собственной судьбой. Просыпайтесь, ребята, просыпайтесь!