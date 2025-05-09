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9 мая, 12:04

«Просыпайтесь, ребята»: Life.ru снял спор Соловьёва с французским журналистом на Параде Победы

Спор Соловьёва и французского журналиста на Параде Победы попал на видео

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский журналист Владимир Соловьёв пообщался с европейскими журналистами на Красной площади. Телеведущий заявил собеседнику из Франции, что ЕС не заслуживает любви России и призвал европейцев наконец-то стать «свободными».

Владимир Соловьёв обратился к европейским журналистам. Видео © Life.ru

- Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха.

- Мы приехали из Франции, из Европы, что вы хотите сказать европейцам?

- Будьте свободны! Ребята, наконец-то будьте свободны!

- Что это значит?

- Это значит — живите в вашем мире, в соответствии с собственным словом, в соответствии с собственной судьбой. Просыпайтесь, ребята, просыпайтесь!

В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы
В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы

Напомним, мировая пресса внимательно следила за Парадом Победы в Москве. Иностранные, в том числе и западные, журналисты обратили внимание на масштаб и политическую значимость праздника, а также присутствие огромного количества иностранных гостей на торжестве. Среди гостей больше всего внимания СМИ привлекли председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.

Юрий Лысенко
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