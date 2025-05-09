В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы
WP: Присутствие мировых лидеров на Параде Победы ознаменовало провал Запада
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Присутствие мировых лидеров на параде Победы затмило усилия Запада, пишет The Washington Post. Пока по Красной площади в 9 мая маршировали войска и демонстрировалась военная техника, президент России Владимир Путин принял почти три десятка лидеров государств. Этот факт, по мнению издания, является наглядной демонстрацией провала попыток Запада изолировать российского лидера.
В Москву на празднование 80-й годовщины Победы прибыли высокопоставленные гости, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Несмотря на давление со стороны некоторых европейских стран, в российской столице также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Парад Победы на Красной площади, в котором приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, включая 1,5 тысячи участников специальной военной операции, был назван мировой прессой «грандиозным». Событие стало символом влияния России на мировой арене и её способности собирать союзников, несмотря на геополитическую напряжённость.