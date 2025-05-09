В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы

Присутствие мировых лидеров на параде Победы затмило усилия Запада, пишет The Washington Post. Пока по Красной площади в 9 мая маршировали войска и демонстрировалась военная техника, президент России Владимир Путин принял почти три десятка лидеров государств. Этот факт, по мнению издания, является наглядной демонстрацией провала попыток Запада изолировать российского лидера.