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9 мая, 12:01

Посольство США в России назвало победу во Второй Мировой войне общей

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Посольство США в России назвало Победу во Второй мировой войне общей, отметив, что 80-летие её завершения в Европе — это не только повод для торжеств, но и время для памяти и уважения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипмиссии.

«В этот день мы чтим всех, кто своей жертвой приблизил Победу. Она была общей. И память о ней — тоже», — подчеркнули в посольстве.

Американская сторона также отметила вклад всех стран антигитлеровской коалиции. В сообщении отдельно упоминаются советские солдаты, сражавшиеся за каждый километр своей земли, и американские бойцы, штурмовавшие пляжи Нормандии в День «Д» и прошедшие через Арденны в Битве за выступ.

Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади
Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Красной площади, отметил, что разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям многих стран. Он напомнил, что во Вторую мировую войну было втянуто почти 80% населения планеты, а победа над нацистской Германией и милитаристской Японией была достигнута благодаря единству антигитлеровской коалиции.

Марина Фещенко
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