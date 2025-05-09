Посольство США в России назвало Победу во Второй мировой войне общей, отметив, что 80-летие её завершения в Европе — это не только повод для торжеств, но и время для памяти и уважения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипмиссии.

«В этот день мы чтим всех, кто своей жертвой приблизил Победу. Она была общей. И память о ней — тоже», — подчеркнули в посольстве.

Американская сторона также отметила вклад всех стран антигитлеровской коалиции. В сообщении отдельно упоминаются советские солдаты, сражавшиеся за каждый километр своей земли, и американские бойцы, штурмовавшие пляжи Нормандии в День «Д» и прошедшие через Арденны в Битве за выступ.