«Забыл победу – побеждён»: Бойцы СВО прочитали пронзительные стихи у памятника героям

В День Великой Победы особенно весомо звучат слова тех, кто сегодня сам защищает Отечество. Воины, находящиеся в зоне специальной военной операции, обратились к соотечественникам у одного из памятников героям, напомнив о непреходящей цене мира и священном долге памяти. Об этом сообщила пресс-служба военного отдела Московского патриархата.

Поздравление бойцов СВО. Видео © Пресс-служба военного отдела Московского патриархата

Их послание началось с проникновенных строк стихотворения Степана Кадашникова, ставшего заветом: «Не забывайте о войне...»

Затем бойцы обратились напрямую к россиянам и своим братьям по оружию. Они поздравили с Днём Победы, проведя чёткую параллель: враг, с которым боролись прадеды 80 лет назад, к сожалению, «и сейчас поднял свою голову». Его цель — уничтожить многонациональный народ России, веру и землю.

Воины призвали к мужеству и силе россиян, призвав их объединиться, чтобы одержать победу вновь.