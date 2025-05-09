Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 12:45

«Забыл победу – побеждён»: Бойцы СВО прочитали пронзительные стихи у памятника героям

Бойцы СВО опубликовали поздравление для россиян ко Дню Победы

В День Великой Победы особенно весомо звучат слова тех, кто сегодня сам защищает Отечество. Воины, находящиеся в зоне специальной военной операции, обратились к соотечественникам у одного из памятников героям, напомнив о непреходящей цене мира и священном долге памяти. Об этом сообщила пресс-служба военного отдела Московского патриархата.

Поздравление бойцов СВО. Видео © Пресс-служба военного отдела Московского патриархата

Их послание началось с проникновенных строк стихотворения Степана Кадашникова, ставшего заветом: «Не забывайте о войне...»

Затем бойцы обратились напрямую к россиянам и своим братьям по оружию. Они поздравили с Днём Победы, проведя чёткую параллель: враг, с которым боролись прадеды 80 лет назад, к сожалению, «и сейчас поднял свою голову». Его цель — уничтожить многонациональный народ России, веру и землю.

Воины призвали к мужеству и силе россиян, призвав их объединиться, чтобы одержать победу вновь.

Гордость и память: Абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы
Гордость и память: Абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы

Ранее всех россиян с Днём Победы поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Политик посетил российское посольство в Пхеньяне, где отметил, что победа советского народа над фашизмом изменила судьбы и будущее всего человечества.

Обложка ©

Пресс-служба военного отдела Московского патриархата

Владимир Озеров
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar