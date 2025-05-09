«Забыл победу – побеждён»: Бойцы СВО прочитали пронзительные стихи у памятника героям
Бойцы СВО опубликовали поздравление для россиян ко Дню Победы
В День Великой Победы особенно весомо звучат слова тех, кто сегодня сам защищает Отечество. Воины, находящиеся в зоне специальной военной операции, обратились к соотечественникам у одного из памятников героям, напомнив о непреходящей цене мира и священном долге памяти. Об этом сообщила пресс-служба военного отдела Московского патриархата.
Поздравление бойцов СВО. Видео © Пресс-служба военного отдела Московского патриархата
Их послание началось с проникновенных строк стихотворения Степана Кадашникова, ставшего заветом: «Не забывайте о войне...»
Затем бойцы обратились напрямую к россиянам и своим братьям по оружию. Они поздравили с Днём Победы, проведя чёткую параллель: враг, с которым боролись прадеды 80 лет назад, к сожалению, «и сейчас поднял свою голову». Его цель — уничтожить многонациональный народ России, веру и землю.
Воины призвали к мужеству и силе россиян, призвав их объединиться, чтобы одержать победу вновь.
Ранее всех россиян с Днём Победы поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Политик посетил российское посольство в Пхеньяне, где отметил, что победа советского народа над фашизмом изменила судьбы и будущее всего человечества.
Пресс-служба военного отдела Московского патриархата