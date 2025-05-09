«Шагают в ряд и маршал, и солдат»: «Бессмертный полк» в онлайн-формате собрал 2 млн героев

9 мая 2025 года в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на медиафасадах и телеэкранах по всей стране вновь состоялось онлайн-шествие «Бессмертного полка». В нём приняли участие 2 миллиона портретов ветеранов.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка». Видео © Предоставлено Life.ru

В этом году благодаря технологической платформе с использованием AI-технологий впервые появилась возможность улучшать и восстанавливать фотографии героев, а портреты участников войны и тружеников тыла были распределены по различным родам войск.

Каждый пользователь в 2025 году смог найти своего героя в онлайн-шествии через личный кабинет на сайте. Участники активно делились празднично оформленными фотографиями в социальных сетях.

Вопросам кибербезопасности по традиции уделялось особое внимание: поступающие заявки проверяли более 5 тысяч волонтёров и профессиональных историков.

Онлайн-трансляция «Бессмертного полка» с портретами защитников Отечества стартовала 9 мая 2025 года в 12:00 по местному времени на всех российских телеканалах и медиафасадах, а также была доступна на других цифровых платформах по всей стране и на сайте движения «Бессмертный полк России».