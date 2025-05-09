Депутат Рады сдала в СБУ коллегу, поздравившего украинцев с Днём Победы
Безуглая заявила в СБУ на нардепа Бужанского за поздравление с Победой в ВОВ
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Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуги народа» Макс Бужанский в своих соцсетях поздравил всех с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Такие публикации очень не понравились нардепу Марьяне Безуглой, которая подала в СБУ на «этого чёрта».
«Подаю на этого чёрта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — написала Безуглая в соцсетях.
Напомним, что Бужанский поздравил всех с Днём Победы, несмотря на то, что Владимир Зеленский официально заменил священный праздник в стране на День Европы. Он написал: «Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей».