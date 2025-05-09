Депутат Рады сдала в СБУ коллегу, поздравившего украинцев с Днём Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуги народа» Макс Бужанский в своих соцсетях поздравил всех с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Такие публикации очень не понравились нардепу Марьяне Безуглой, которая подала в СБУ на «этого чёрта».

«Подаю на этого чёрта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — написала Безуглая в соцсетях.