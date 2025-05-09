В ДНР показали видео с самым большим в мире Знаменем Победы

С легендарной высоты «Саур-Могила в ДНР стартовала уникальная российско-белорусская экспедиция «Непокорённые». Главным символом масштабной акции стало самое большое в мире Знамя Победы, торжественно развёрнутое прямо на мемориальном комплексе. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Самое большое в мире Знамя Победы. Видео © Telegram / Денис Пушилин

Это колоссальное полотно, размером 65 на 35 метров. Его появление на знаковой высоте, где в 1943 году решалась судьба Донбасса, наполнило событие особым смыслом. Примечательно, что идея проведения такой масштабной акции, приуроченной к 80-летию великой Победы, принадлежит донецкой молодёжи, отметил глава ДНР.

Впереди у символа Победы грандиозный маршрут длиной в пять тысяч километров. Экспедиция посетит 14 знаковых городов России и Белоруссии – от Бреста до Севастополя, проходя по местам боевой славы и городам-героям. Это дань памяти поколению победителей, 80 лет назад прошагавшему половину Европы, и напоминание о героической истории, связывающей братские народы.

Выбор Саур-Могилы как точки старта глубоко символичен. Именно здесь в 1943 году советские войска одержали победу, ставшую ключом к освобождению Донбасса. И сегодня, когда эти земли вновь стали ареной борьбы, связь времён ощущается особенно остро.