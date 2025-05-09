Военные рассказали, какое блюдо обязательно должно стоять на столе в День Победы

Война вошла в кровь и плоть нашего народа. Каждый год люди собираются в кругу семьи, чтобы помянуть героев. По мнению полковника Анатолия Матвийчука, в этот день на столе должны стоять водка и чёрный хлеб.

«У меня много других традиций. Я ещё участник конфликтов, которые были после войны. У нас уже немножко свои традиции. Мы обычно отмечаем этот праздник в кругу семьи, с женой, с детьми», — сказал он в беседе с Life.ru.

Виктор Литовкин, полковник в отставке, военный эксперт, рассказал, что каждый в праздник Победы выбирает напитки по душе. Кто-то водку ставит, кто-то — шампанское, кто-то даже сладкое вино. Но если водка, то обязательно нужно ставить закуску: квашеную капусту, солёные огурцы, сало, селёдку под шубой или салат оливье, считает эксперт.

«Но что обязательно — это вспоминать наших предков. Например, отца моего, который воевал. Обязательно я вспомню и выпью рюмку в его память. Портрет его будет стоять на столе, и рюмка перед его портретом будет накрыта кусочком чёрного хлеба. Он у меня был штурман торпедоносца на Северном флоте. Семейная гордость, безусловно. Вот его награды у меня все хранятся», — отметил Литовкин.

Лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», полковник запаса Франц Клинцевич отметил, что у него дома принято готовить мясо.

«У нас, вот у меня и зять, и сын очень хорошо готовят мясо. Это будут и стейки на открытом огне, и шашлык. Будут элементы белорусской кухни, связанные с драниками, так называемое мясо в драниках. Будет много связанного с овощами, в том числе и на гриле», — рассказал военный.

Я из всех спиртных напитков уважаю только белорусский самогон. У меня, к сожалению, зять не пьёт, но будут друзья, и мы обязательно по рюмочке в честь Победы и Воздушно-десантных войск поднимем. И, конечно, традиционно просмотр на большом экране нашего парада всей семьёй. Радость за наши Вооружённые силы, за их возможности. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», полковник запаса Франц Клинцевич