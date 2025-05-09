В Египте отреагировали на участие президента в Параде Победы в Москве
Youm7: Участие ас-Сиси в Параде Победы показывает прочность отношений стран
Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © photo.may9.ru/ Фотохост-агентство РИА «Новости» / Алексей Даниче
Участие египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в Параде Победы на Красной площади показывает уровень отношений между Египтом и Россией. Каир и Москва за последние 10 лет укрепили свои отношения, особенно благодаря визитам лидеров стран. Об этом сообщает газета Youm7.
«Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений», — подчеркнула газета.
Напомним, что ас-Сиси также принял участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. По устоявшейся традиции, гости парада почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие завершили торжественный караул и оркестр.