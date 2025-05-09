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Регион
9 мая, 14:23

В Египте отреагировали на участие президента в Параде Победы в Москве

Youm7: Участие ас-Сиси в Параде Победы показывает прочность отношений стран

Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © photo.may9.ru/ Фотохост-агентство РИА «Новости» / Алексей Даниче

Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © photo.may9.ru/ Фотохост-агентство РИА «Новости» / Алексей Даниче

Участие египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в Параде Победы на Красной площади показывает уровень отношений между Египтом и Россией. Каир и Москва за последние 10 лет укрепили свои отношения, особенно благодаря визитам лидеров стран. Об этом сообщает газета Youm7.

«Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений», — подчеркнула газета.

Напомним, что ас-Сиси также принял участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. По устоявшейся традиции, гости парада почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие завершили торжественный караул и оркестр.

Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади
Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади
Полина Никифорова
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