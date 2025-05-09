В Египте отреагировали на участие президента в Параде Победы в Москве

Участие египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в Параде Победы на Красной площади показывает уровень отношений между Египтом и Россией. Каир и Москва за последние 10 лет укрепили свои отношения, особенно благодаря визитам лидеров стран. Об этом сообщает газета Youm7.