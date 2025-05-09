В Петербурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 1 млн человек
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В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» триумфально вернулся на улицы города, собрав в день 80-летия Великой Победы рекордное количество участников — 1 миллион 100 тысяч человек. Эта масштабная народная акция прошла в очном формате впервые после перерыва, сообщила пресс-служба губернатора города.
Участники шествия пронесли по Невскому проспекту портреты своих героических предков — воинов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский также приняли участие в акции. Беглов нёс портреты своего отца и дяди, героев Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», — приводятся в сообщении слова Беглова.
В начале колонны на ретроавтомобилях проехали ветераны, блокадники и участники СВО. В шествии также приняли участие ветераны специальной военной операции, почётные граждане города, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций. Завершали колонну представители всех 16 республик Советского Союза, существовавших в 1945 году.
Ранее Life.ru писал, что в Бангладеше состоялись мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы, — «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента». В последние годы акции в Дакке стали традиционными и собирают всё больше участников. Посол России в Бангладеш Александр Хозин отметил, что эти мероприятия приобрели международный характер.