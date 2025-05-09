В Петербурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 1 млн человек

В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» триумфально вернулся на улицы города, собрав в день 80-летия Великой Победы рекордное количество участников — 1 миллион 100 тысяч человек. Эта масштабная народная акция прошла в очном формате впервые после перерыва, сообщила пресс-служба губернатора города.

Участники шествия пронесли по Невскому проспекту портреты своих героических предков — воинов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский также приняли участие в акции. Беглов нёс портреты своего отца и дяди, героев Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», — приводятся в сообщении слова Беглова.