Гимн Победы за пределами России: Европа отметила 80-летие Великой Отечественной войны
В Англии, Франции и Германии прозвучали военные песни и российский гимн
День Победы. Фото © Life.ru
Празднование 80-летия Победы не ограничилось территорией России. В этот день российский гимн и военные песни времён Великой Отечественной войны прозвучали в Англии, Франции, Германии и других странах Европы.
В Англии, Франции и Германии прозвучали российский гимн и военные песни. Видео © SHOT
В немецком Кёльне, несмотря на внешнее давление, прошёл «Бессмертный полк», объединивший людей, чтящих память о подвиге советского народа.
Ранее Life.ru писал, что в Бангладеш состоялись мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента». В последние годы эти акции стали традиционными в Дакке и собирают всё больше людей. На одном из таких мероприятий выступил Александр Хозин, посол Российской Федерации в Бангладеш.