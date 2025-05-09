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9 мая, 17:02

Гимн Победы за пределами России: Европа отметила 80-летие Великой Отечественной войны

В Англии, Франции и Германии прозвучали военные песни и российский гимн

День Победы. Фото © Life.ru

День Победы. Фото © Life.ru

Празднование 80-летия Победы не ограничилось территорией России. В этот день российский гимн и военные песни времён Великой Отечественной войны прозвучали в Англии, Франции, Германии и других странах Европы.

В Англии, Франции и Германии прозвучали российский гимн и военные песни. Видео © SHOT

В немецком Кёльне, несмотря на внешнее давление, прошёл «Бессмертный полк», объединивший людей, чтящих память о подвиге советского народа.

Жители Белгорода в День Победы всем городом запели военные песни
Жители Белгорода в День Победы всем городом запели военные песни

Ранее Life.ru писал, что в Бангладеш состоялись мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента». В последние годы эти акции стали традиционными в Дакке и собирают всё больше людей. На одном из таких мероприятий выступил Александр Хозин, посол Российской Федерации в Бангладеш.

Анастасия Никонорова
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