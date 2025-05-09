Жители Одессы усыпали цветами памятник Неизвестному матросу
Памятник Неизвестному матросу в Одессе на 9 мая. Обложка © Соцсети
Жители Одессы усыпали памятник Неизвестному матросу цветами в честь празднования 80-летия Великой Победы. Мемориал был оцеплен полицией и нацгвадией, пройти к нему можно было только после проверки документов. Но это не помешало людям почтить память павших героев.
«В Одессе сегодня люди шли возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу. <...> К трём часам дня подножие памятника уже было покрыто плотным слоем цветов», — сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее в Белгороде прошла трогательная акция, организованная местными жителями. Прямо в торговых центрах города прозвучали песни военных лет, посвящённые 80-летию Великой Победы. Посетители ТЦ с удовольствием подпевали, снимая происходящее на видео.