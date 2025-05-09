Жители Одессы усыпали цветами памятник Неизвестному матросу

Жители Одессы усыпали памятник Неизвестному матросу цветами в честь празднования 80-летия Великой Победы. Мемориал был оцеплен полицией и нацгвадией, пройти к нему можно было только после проверки документов. Но это не помешало людям почтить память павших героев.