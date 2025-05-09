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9 мая, 19:18

В Мариуполе впервые после освобождения прошёл «Бессмертный полк»

В Мариуполе, освобождённом от украинских войск, впервые после долгого перерыва состоялось шествие «Бессмертный полк». Около 150 жителей города пронесли портреты своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

Колонна прошла по улицам, неся флаги России и ДНР, воздушные шары и цветы. Многие участники пришли семьями, чтобы почтить память своих героических предков. Маршрут шествия пролегал через площадь Воинов-освободителей в Приморском парке — крупнейшей зелёной зоне города.

Кульминацией акции стало возложение цветов к недавно открытому бюсту Героя Советского Союза Фёдора Котанова. Это стало символичным жестом благодарности и уважения к подвигу советских воинов. Врио главы администрации Мариуполя Олег Моргун, выступая на открытии памятника, сердечно поздравил жителей с 80-летием Победы.

«Этот деньсвященная дата в истории нашей страны, символ героизма и несгибаемой воли народа. Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов, труженников тыла всех, кто ковал победу на фронте и в тылу», — сказал он.

Проведение «Бессмертного полка» в Мариуполе стало важным событием, символизирующим возвращение к мирной жизни и сохранение исторической памяти.

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Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» с триумфом вернулся на городские улицы, собрав в день 80-летия Великой Победы рекордное количество участников — 1 миллион 100 тысяч человек. Это масштабное народное мероприятие прошло в очном формате впервые после перерыва.

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Life.ru

Анастасия Никонорова
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