В Мариуполе впервые после освобождения прошёл «Бессмертный полк»

В Мариуполе, освобождённом от украинских войск, впервые после долгого перерыва состоялось шествие «Бессмертный полк». Около 150 жителей города пронесли портреты своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

Колонна прошла по улицам, неся флаги России и ДНР, воздушные шары и цветы. Многие участники пришли семьями, чтобы почтить память своих героических предков. Маршрут шествия пролегал через площадь Воинов-освободителей в Приморском парке — крупнейшей зелёной зоне города.

Кульминацией акции стало возложение цветов к недавно открытому бюсту Героя Советского Союза Фёдора Котанова. Это стало символичным жестом благодарности и уважения к подвигу советских воинов. Врио главы администрации Мариуполя Олег Моргун, выступая на открытии памятника, сердечно поздравил жителей с 80-летием Победы.

«Этот день — священная дата в истории нашей страны, символ героизма и несгибаемой воли народа. Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов, труженников тыла — всех, кто ковал победу на фронте и в тылу», — сказал он.