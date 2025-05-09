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Регион
9 мая, 16:18

Путин: Отношения России и Египта развиваются успешно

Глава РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российско-египетские связи динамично расширяются, охватывая различные сферы взаимодействия. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.

«Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве», — сказал Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что ас-Сиси принял участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в честь 9 Мая. Следуя сложившейся традиции, участники парада почтили память павших минутой молчания. Завершилось мероприятие выступлением почетного караула и оркестра.

Александра Мышляева
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