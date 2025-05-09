Путин: Отношения России и Египта развиваются успешно

Российско-египетские связи динамично расширяются, охватывая различные сферы взаимодействия. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.

«Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве», — сказал Путин.