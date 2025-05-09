Путин: Отношения России и Египта развиваются успешно
Глава РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российско-египетские связи динамично расширяются, охватывая различные сферы взаимодействия. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.
«Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве», — сказал Путин.
Ранее Life.ru сообщал, что ас-Сиси принял участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в честь 9 Мая. Следуя сложившейся традиции, участники парада почтили память павших минутой молчания. Завершилось мероприятие выступлением почетного караула и оркестра.