Путин: Товарооборот между РФ и Египтом за 2024 год достиг рекордных $9 млрд

В ходе переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси глава РФ Владимир Путин сообщил о значительном росте двустороннего товарообмена. По данным за 2024 год, объём взаимной торговли увеличился на 30%, достигнув исторического максимума в 9 миллиардов долларов. При этом за первые два месяца текущего года был зафиксирован ещё более существенный прирост — свыше 80%.

«По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных $9 млрд, а за первые два месяца текущего года ещё вырос на 80 с лишним процентов», — сказал глава государства.