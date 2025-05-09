Путин: Товарооборот между РФ и Египтом за 2024 год достиг рекордных $9 млрд
Глава РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси глава РФ Владимир Путин сообщил о значительном росте двустороннего товарообмена. По данным за 2024 год, объём взаимной торговли увеличился на 30%, достигнув исторического максимума в 9 миллиардов долларов. При этом за первые два месяца текущего года был зафиксирован ещё более существенный прирост — свыше 80%.
«По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных $9 млрд, а за первые два месяца текущего года ещё вырос на 80 с лишним процентов», — сказал глава государства.
Ранее Путин отметил, что отношения между Россией и Египтом стремительно развиваются и охватывают широкий спектр областей. Он подчеркнул, что взаимодействие носит многогранный характер и строится на положениях договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве.