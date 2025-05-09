Во Франции заявили об испуге Зеленского, посмотревшего Парад Победы в Москве
Французский политик Филиппо: Зеленского напугал Парад Победы в Москве
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что парад Победы в Москве потряс Владимира Зеленского и подтолкнул его к попытке ускорить военную поддержку со стороны Запада. В соцсети X он написал, что Зеленский анонсировал проведение саммита так называемой «коалиции желающих» уже на следующий день.
«Потрясённый демонстрацией силы в Москве, он, похоже, хочет ускорить отправку иностранных солдат на Украину и втянуть всех в полномасштабную войну. Обезумевший Макрон может на это пойти», — выразил обеспокоенность Филиппо.
Ранее Зеленский прямо сегодня, в День Победы, обратился к европейским государствам и международным союзникам с призывом одобрить идею создания особого судебного органа для расследования действий России.