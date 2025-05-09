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9 мая, 17:13

Минобороны Франции уволило двух генералов за критику правительства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Dutour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Dutour

Французское оборонное ведомство отстранило от службы двух высокопоставленных офицеров — бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри — за нарушение принципов служебной этики, требующих от военных соблюдения нейтралитета в публичных высказываниях. Как передаёт агентство France-Presse, оба военачальника ранее позволяли себе критические заявления в адрес правительства.

Генерал Кусту фигурировал среди группы из двадцати высших офицеров, подписавших в апреле 2021 года открытое письмо в консервативном журнале Valeurs actuelles. Публикация была приурочена к 60-летию исторического выступления военных против политики де Голля. В документе содержались резкие оценки внутриполитической ситуации, включая предупреждения о социальном расколе, межобщинной розни, радикальном антирасизме и исламистских угрозах. Авторы обращения предлагали поддержку политическим силам, готовым защищать национальные интересы, намекая на возможность военного вмешательства в случае эскалации кризиса.

Генерал Пеллизарри, в свою очередь, весной 2024 года инициировал судебное разбирательство против тогдашнего премьер-министра Габриэля Атталя, министра обороны Лекорню и главы МИД Сежурне. Поводом стало несогласие офицера с передачей украинской стороне вооружений из армейских резервов. Однако судебная инстанция отказалась рассматривать иск, сославшись на отсутствие подведомственности. Сам Пеллизарри расценил своё увольнение как незаконные репрессивные меры в ответ на попытку отстоять свою позицию в суде.

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А ранее глава политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высказал сожаление касательно того, что французские официальные лица не присутствовали на московских торжествах 9 мая по случаю Дня Победы. Политик акцентировал внимание на необходимости соблюдения исторической правды, указав, что подобные памятные даты следовало бы отмечать сообща с другими странами-союзницами по антигитлеровской коалиции.

Александра Мышляева
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