Минобороны Франции уволило двух генералов за критику правительства

Французское оборонное ведомство отстранило от службы двух высокопоставленных офицеров — бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри — за нарушение принципов служебной этики, требующих от военных соблюдения нейтралитета в публичных высказываниях. Как передаёт агентство France-Presse, оба военачальника ранее позволяли себе критические заявления в адрес правительства.

Генерал Кусту фигурировал среди группы из двадцати высших офицеров, подписавших в апреле 2021 года открытое письмо в консервативном журнале Valeurs actuelles. Публикация была приурочена к 60-летию исторического выступления военных против политики де Голля. В документе содержались резкие оценки внутриполитической ситуации, включая предупреждения о социальном расколе, межобщинной розни, радикальном антирасизме и исламистских угрозах. Авторы обращения предлагали поддержку политическим силам, готовым защищать национальные интересы, намекая на возможность военного вмешательства в случае эскалации кризиса.

Генерал Пеллизарри, в свою очередь, весной 2024 года инициировал судебное разбирательство против тогдашнего премьер-министра Габриэля Атталя, министра обороны Лекорню и главы МИД Сежурне. Поводом стало несогласие офицера с передачей украинской стороне вооружений из армейских резервов. Однако судебная инстанция отказалась рассматривать иск, сославшись на отсутствие подведомственности. Сам Пеллизарри расценил своё увольнение как незаконные репрессивные меры в ответ на попытку отстоять свою позицию в суде.