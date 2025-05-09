Путин и ас-Сиси поговорили «на ногах» перед официальной встречей

Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели краткую неформальную беседу перед официальными переговорами в Кремле. Встреча лидеров двух стран проходит с участием представителей обеих делегаций.

Перед началом основных мероприятий президенты пообщались тет-а-тет в Зелёной гостиной, после чего присоединились к ожидавшим их участникам переговорного процесса.