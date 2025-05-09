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Регион
9 мая, 17:00

Путин и ас-Сиси поговорили «на ногах» перед официальной встречей

Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели краткую неформальную беседу перед официальными переговорами в Кремле. Встреча лидеров двух стран проходит с участием представителей обеих делегаций.

Перед началом основных мероприятий президенты пообщались тет-а-тет в Зелёной гостиной, после чего присоединились к ожидавшим их участникам переговорного процесса.

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Ранее Путин заявил, что российско-египитскипе отношения стремительно развиваются и охватывают широкий спектр областей. Он отметил, что сотрудничество отличается многогранностью и основывается на положениях договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.

Александра Мышляева
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