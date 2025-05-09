Путин и ас-Сиси поговорили «на ногах» перед официальной встречей
Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели краткую неформальную беседу перед официальными переговорами в Кремле. Встреча лидеров двух стран проходит с участием представителей обеих делегаций.
Перед началом основных мероприятий президенты пообщались тет-а-тет в Зелёной гостиной, после чего присоединились к ожидавшим их участникам переговорного процесса.
Ранее Путин заявил, что российско-египитскипе отношения стремительно развиваются и охватывают широкий спектр областей. Он отметил, что сотрудничество отличается многогранностью и основывается на положениях договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.