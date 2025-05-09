Павел Дуров, основатель Telegram, поздравил пользователей мессенджера с 80-летием Дня Победы, представив в честь праздника три тематических подарка ограниченного выпуска. Об этом он сообщил в своём аккаунте.

«С Днём Победы! К 80-летию Победы телеграм выпустил три подарка ограниченного выпуска. Среди них и главный символ Победы — красная звезда. С праздником», — говорится в сообщении.

В своём сообщении Дуров не только поздравил пользователей, но и поделился личной историей своего деда, Семёна Тулякова, который был участником Великой Отечественной войны.

«90 лет назад мой дед, Семён Туляков, был призван на военную службу и прошёл и Зимнюю, и Великую Отечественную войну. Он был командиром взвода и лейтенантом. По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ — но в сотни раз менее заслуженно», — отметил Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул заслуги своего деда, перечислив его награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны I и II степени и орден «Красная Звезда».

Таким образом, Павел Дуров виртуально присоединился к «Бессмертному полку», почтив память своего героического деда и поздравив пользователей Telegram с Днём Победы. Это стало еще одним проявлением уважения к истории и памяти о подвиге советского народа.