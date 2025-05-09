Сидевший рядом с Путиным на параде 99-летний ветеран: Я до сих пор на эмоциях

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным во время Парада Победы. В беседе с «РЕН ТВ» он признался, что эта встреча стала для него настоящей радостью.

По словам ветерана, президент дважды пожал ему руку и обнял — сначала во время самого парада, а затем после его завершения.

«Он всем пожал руки и каждого немного прижал к себе. А меня, по-моему, даже чмокнул. Я до сих пор не могу отойти от эмоций», — рассказал Знаменский.

Он также вспомнил, как в 1939 году, будучи 14-летним подростком, видел Иосифа Сталина.

«Мы шли колонной, а он стоял в чёрной шубе. Видел его только издалека», — добавил ветеран.