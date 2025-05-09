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9 мая, 17:56

Путин встретился с Вучичем в Кремле

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле проходит встреча на высшем уровне. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Сербии, Александаром Вучичем, в Екатерининском зале.

Визит сербского лидера в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоялся, несмотря на давление со стороны Европейского Союза. Сообщается, что балтийские страны пытались помешать поездке, закрыв воздушное пространство для самолёта Вучича. Путин лично поприветствовал сербского президента в Кремле, демонстрируя тёплый прием.

Вучич объяснил свой приезд в Москву словами «я дал слово президенту Путину»
Вучич объяснил свой приезд в Москву словами «я дал слово президенту Путину»

К слову, страны Запада не хотели приезда и премьера Словакии в Россию. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что визит президента Сербии Александра Вучича и Роберта Фицо на торжества в Москве можно считать проявлением мужества, учитывая давление, которое оказывалось на них извне.

Николь Вербер
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