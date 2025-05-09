В Кремле проходит встреча на высшем уровне. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Сербии, Александаром Вучичем, в Екатерининском зале.

Визит сербского лидера в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоялся, несмотря на давление со стороны Европейского Союза. Сообщается, что балтийские страны пытались помешать поездке, закрыв воздушное пространство для самолёта Вучича. Путин лично поприветствовал сербского президента в Кремле, демонстрируя тёплый прием.