Путин встретился с Вучичем в Кремле
Александр Вучич и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Кремле проходит встреча на высшем уровне. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Сербии, Александаром Вучичем, в Екатерининском зале.
Визит сербского лидера в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоялся, несмотря на давление со стороны Европейского Союза. Сообщается, что балтийские страны пытались помешать поездке, закрыв воздушное пространство для самолёта Вучича. Путин лично поприветствовал сербского президента в Кремле, демонстрируя тёплый прием.
К слову, страны Запада не хотели приезда и премьера Словакии в Россию. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что визит президента Сербии Александра Вучича и Роберта Фицо на торжества в Москве можно считать проявлением мужества, учитывая давление, которое оказывалось на них извне.