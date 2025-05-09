«Прорывается правда»: Дмитриев ответил Уиткоффу на слова о переговорах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что время лживых высказываний заканчивается, и правда начинает выходить наружу. Таким образом он отреагировал на слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа, который заявил, что урегулировать конфликт на Украине без непосредственного диалога не получится.

«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.