«Прорывается правда»: Дмитриев ответил Уиткоффу на слова о переговорах
Дмитриев: Эра лживых нарративов подходит к концу, правда выходит наружу
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что время лживых высказываний заканчивается, и правда начинает выходить наружу. Таким образом он отреагировал на слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа, который заявил, что урегулировать конфликт на Украине без непосредственного диалога не получится.
«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.
Напомним, Уиткофф резко ответил на обвинения в свой адрес, связанные с его взаимодействием с российскими властями. Он поддержал стратегию администрации США в международных делах, заявив, что прекращение коммуникации с президентом России контрпродуктивно. Он также подверг жёсткой оценке методы Госдепартамента.