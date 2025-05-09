Зеленский ввёл санкции против 74 компаний из России, Ирана, Китая и Узбекистана

Владимир Зеленский ввёл санкции против 74 компаний, зарегистрированных в России, Иране, Китае и Узбекистане. Это решение опубликовано в указе, который был размещён на его официальном сайте.

Под санкции попали 68 российских предприятий, а также компании из Узбекистана, Китая и Ирана. Они работают в таких отраслях, как авиация, автомобилестроение, оборона и химическая промышленность. Санкции включают блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет на визиты, передачу интеллектуальной собственности и прекращение торговых соглашений.