Диалог — это больше чем оружие — с таким заявлением выступил Александр фон Бисмарк, потомок легендарного канцлера Германии Отто фон Бисмарка, во время масштабного интервью российским СМИ 9 Мая в Москве на площадке АНО «Диалог».

«Отто фон Бисмарк говорил много хороших вещей о России. И в нашей семье мы знаем все об этом. Он написал нам: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке», — сказал он.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блаха в беседе с российскими журналистами изложил позицию группы евродепутатов, выступающих за мирное урегулирование отношений с Россией как единственно возможный вариант развития событий. Политик подчеркнул необходимость опоры на достоверные данные и объективную информацию в международном диалоге.

Любош Блаха выступил за необходимость опоры на достоверные данные. Видео © Life.ru

Эксперт в области фактчекинга Тимофей Ви, совмещающий работу в GFCN с руководящей позицией в АНО «Диалог», констатировал: намеренное искажение исторических фактов стало причиной множества современных геополитических конфликтов.

«Мы считаем очень важным объединение усилий самых разных представителей международного сообщества в борьбе с недостоверной и провокационной информацией. Только через диалог, уважение и стремления находить дипломатические решения конфликтов возможно достижение долгосрочных результатов мира и процветания. Нам важно показать Западу и нашим партнёрам, что во всём мире есть люди и площадки, которые готовы это открыто поддержать», — заявил Ви.