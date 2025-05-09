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9 мая, 19:05

Члены ЕП на праздновании Дня Победы в Москве призвали мир к диалогу с Россией

Члены ЕП. Обложка © Предоставлено Life.ru

Члены ЕП. Обложка © Предоставлено Life.ru

Диалог — это больше чем оружие — с таким заявлением выступил Александр фон Бисмарк, потомок легендарного канцлера Германии Отто фон Бисмарка, во время масштабного интервью российским СМИ 9 Мая в Москве на площадке АНО «Диалог».

«Отто фон Бисмарк говорил много хороших вещей о России. И в нашей семье мы знаем все об этом. Он написал нам: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке», — сказал он.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блаха в беседе с российскими журналистами изложил позицию группы евродепутатов, выступающих за мирное урегулирование отношений с Россией как единственно возможный вариант развития событий. Политик подчеркнул необходимость опоры на достоверные данные и объективную информацию в международном диалоге.

Любош Блаха выступил за необходимость опоры на достоверные данные. Видео © Life.ru

Эксперт в области фактчекинга Тимофей Ви, совмещающий работу в GFCN с руководящей позицией в АНО «Диалог», констатировал: намеренное искажение исторических фактов стало причиной множества современных геополитических конфликтов.

«Мы считаем очень важным объединение усилий самых разных представителей международного сообщества в борьбе с недостоверной и провокационной информацией. Только через диалог, уважение и стремления находить дипломатические решения конфликтов возможно достижение долгосрочных результатов мира и процветания. Нам важно показать Западу и нашим партнёрам, что во всём мире есть люди и площадки, которые готовы это открыто поддержать», — заявил Ви.

Дмитриев рассказал Life.ru о ходе диалога по урегулированию конфликта на Украине
Дмитриев рассказал Life.ru о ходе диалога по урегулированию конфликта на Украине

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф резко ответил на обвинения в свой адрес, связанные с его взаимодействием с российскими властями. Он выступил в защиту внешнеполитического курса американского руководства, подчеркнув, что разрыв диалога с российским лидером лишь усугубляет ситуацию. Кроме того, эксперт резко раскритиковал подходы, используемые американским внешнеполитическим ведомством.

Александра Мышляева
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