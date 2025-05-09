Дмитриев рассказал Life.ru о ходе диалога по урегулированию конфликта на Украине
Глава РФПИ Дмитриев: Диалог по урегулированию конфликта идёт сложно, но он идёт
Кирилл Дмитриев на Параде Победы. Обложка © Life.ru
Парад Победы объединяет всех людей России, а также тех, кто верит в её будущее и подвиг советского народа. Об этом в разговоре с Life.ru заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев о Параде Победы, угрозах Киева и переговорах по Украине. Видео © Life.ru
«Это событие, которое объединяет всех людей России. Людей, которые верят в наш подвиг и верят в наше будущее», — сказал он.
Дмитриев также прокомментировал звучавшие из Киева угрозы безопасности Парада Победы и ход переговоров о разрешении украинского конфликта. По его словам, Россия уверена в своей способности защитить себя, а переговорный процесс продвигается, пускай и не без сложностей.
«Мы все здесь, мы уверены в себе. Очень важно, что идёт диалог, он идёт сложно, но он идёт», — добавил наш собеседник.
Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью президента РФ Владимира Путина, после которой стартовала пешая часть мероприятия. Life.ru публиковал полную версию выступления главы России. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».