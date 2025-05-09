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Регион
9 мая, 09:58

Дмитриев рассказал Life.ru о ходе диалога по урегулированию конфликта на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог по урегулированию конфликта идёт сложно, но он идёт

Кирилл Дмитриев на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Парад Победы объединяет всех людей России, а также тех, кто верит в её будущее и подвиг советского народа. Об этом в разговоре с Life.ru заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев о Параде Победы, угрозах Киева и переговорах по Украине. Видео © Life.ru

«Это событие, которое объединяет всех людей России. Людей, которые верят в наш подвиг и верят в наше будущее», — сказал он.

Дмитриев также прокомментировал звучавшие из Киева угрозы безопасности Парада Победы и ход переговоров о разрешении украинского конфликта. По его словам, Россия уверена в своей способности защитить себя, а переговорный процесс продвигается, пускай и не без сложностей.

«Мы все здесь, мы уверены в себе. Очень важно, что идёт диалог, он идёт сложно, но он идёт», — добавил наш собеседник.

Дмитриев заявил, что верит в восстановление американо-российских отношений
Дмитриев заявил, что верит в восстановление американо-российских отношений

Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью президента РФ Владимира Путина, после которой стартовала пешая часть мероприятия. Life.ru публиковал полную версию выступления главы России. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».

Юрий Лысенко
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