Дмитриев рассказал Life.ru о ходе диалога по урегулированию конфликта на Украине

Парад Победы объединяет всех людей России, а также тех, кто верит в её будущее и подвиг советского народа. Об этом в разговоре с Life.ru заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев о Параде Победы, угрозах Киева и переговорах по Украине. Видео © Life.ru

«Это событие, которое объединяет всех людей России. Людей, которые верят в наш подвиг и верят в наше будущее», — сказал он.

Дмитриев также прокомментировал звучавшие из Киева угрозы безопасности Парада Победы и ход переговоров о разрешении украинского конфликта. По его словам, Россия уверена в своей способности защитить себя, а переговорный процесс продвигается, пускай и не без сложностей.