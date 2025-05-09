Дмитриев заявил, что верит в восстановление американо-российских отношений

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил оптимизм относительно восстановления отношений между РФ и США. Соответствующий пост политик разместил в соцсети X. Он также подчеркнул важность укрепления глобальных экономических связей.

«Я верю в восстановление американо-российских отношений», — пишет Дмитриев, уточняя, что обсуждения по украинскому вопросу ведутся дипломатами, тогда как его деятельность сосредоточена на поиске путей для взаимодействия между странами.