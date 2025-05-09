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Регион
9 мая, 04:44

Дмитриев заявил, что верит в восстановление американо-российских отношений

Кирилл Дмитриев. Обложка © Kremlin.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил оптимизм относительно восстановления отношений между РФ и США. Соответствующий пост политик разместил в соцсети X. Он также подчеркнул важность укрепления глобальных экономических связей.

«Я верю в восстановление американо-российских отношений», — пишет Дмитриев, уточняя, что обсуждения по украинскому вопросу ведутся дипломатами, тогда как его деятельность сосредоточена на поиске путей для взаимодействия между странами.

Эти комментарии глава РФПИ сделал в ответ на высказывания главного корреспондента телеканала CNN, который заявил, что связи Дмитриева со Стивом Уиткоффом сыграли ключевую роль в переговорах между Москвой и Вашингтоном.

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А ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что действия Вашингтона разочаровывают Москву больше, чем поведение России огорчает США. По его мнению, Белый дом сейчас начал воспринимать российскую точку зрения и запросы, но не всё доходит до американского правительства.

Тимур Хингеев
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