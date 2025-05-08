В Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном

Действия Вашингтона разочаровывают Москву больше, чем поведение России огорчает США. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их», — заявил Ушаков.