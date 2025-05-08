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Регион
8 мая, 17:52

В Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном

Ушаков заявил, что США разочаровывают РФ больше, чем Москва Вашингтон

Обложка © Maxim Shemetov/ AP/ TASS

Обложка © Maxim Shemetov/ AP/ TASS

Действия Вашингтона разочаровывают Москву больше, чем поведение России огорчает США. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков заявил, что США огорчает РФ больше, чем Москва Вашингтон.Видео Telegram/ ЗАРУБИН

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их», — заявил Ушаков.

Также Ушаков заявил, что Вашингтон начал лучше понимать российскую точку зрения и ее запросы, однако не все из них находят поддержку в американском правительстве. Также он намекнул на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон сейчас активно движутся в направлении организации этих переговоров.

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Полина Никифорова
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