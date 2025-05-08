В Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном
Ушаков заявил, что США разочаровывают РФ больше, чем Москва Вашингтон
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Действия Вашингтона разочаровывают Москву больше, чем поведение России огорчает США. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков заявил, что США огорчает РФ больше, чем Москва Вашингтон.Видео Telegram/ ЗАРУБИН
«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их», — заявил Ушаков.
Также Ушаков заявил, что Вашингтон начал лучше понимать российскую точку зрения и ее запросы, однако не все из них находят поддержку в американском правительстве. Также он намекнул на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон сейчас активно движутся в направлении организации этих переговоров.