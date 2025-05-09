Умер мирный житель, раненый при обстреле ВСУ Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Александр Хинштейн, лично сообщил об этой трагической новости в своем Telegram-канале. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что ранения оказались слишком тяжелыми, и врачи не смогли его спасти.

Ранее глава региона информировал общественность об обстреле жилого дома в Званном, в результате которого 65-летний мужчина получил множественные осколочные ранения в области головы, плеч и живота. К сожалению, ранения оказались слишком серьёзными.

Между тем, день, ознаменованный празднованием Дня Победы, стал для жителей и приграничных районов Белгородской области днём повышенной тревоги. Девять населённых пунктов региона подверглись атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, предположительно принадлежащих Вооружённым силам Украины. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что, к счастью, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет. В Валуйках в результате взрыва одного из дронов произошло возгорание камышовых зарослей. Кроме того, FPV-дроном была повреждена спецтехника, работавшая на трассе между Гладково и Поминово. В селе Уразово было зафиксировано два отдельных инцидента, связанных с использованием беспилотников.