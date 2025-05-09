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Регион
9 мая, 18:29

Умер мирный житель, раненый при обстреле ВСУ Курской области

В селе Званное Глушковского района Курской области произошла трагедия. Мужчина, получивший серьёзные ранения в результате обстрела, который был произведён со стороны украинских военных, скончался.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Александр Хинштейн, лично сообщил об этой трагической новости в своем Telegram-канале. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что ранения оказались слишком тяжелыми, и врачи не смогли его спасти.

Ранее глава региона информировал общественность об обстреле жилого дома в Званном, в результате которого 65-летний мужчина получил множественные осколочные ранения в области головы, плеч и живота. К сожалению, ранения оказались слишком серьёзными.

Появилось видео атаки дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области
Появилось видео атаки дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области

Между тем, день, ознаменованный празднованием Дня Победы, стал для жителей и приграничных районов Белгородской области днём повышенной тревоги. Девять населённых пунктов региона подверглись атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, предположительно принадлежащих Вооружённым силам Украины. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что, к счастью, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет. В Валуйках в результате взрыва одного из дронов произошло возгорание камышовых зарослей. Кроме того, FPV-дроном была повреждена спецтехника, работавшая на трассе между Гладково и Поминово. В селе Уразово было зафиксировано два отдельных инцидента, связанных с использованием беспилотников.

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Life.ru

Николь Вербер
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