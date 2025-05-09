Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:07

Появилось видео атаки дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки украинского БПЛА на правительственное здание в День Победы. Видео, сделанное с места событий, наглядно показывает момент прилёта беспилотного летательного аппарата, в результате которого пострадали два человека.

Момент прилёта дрона ВСУ. Видео © Telregram / Настоящий Гладков

Потенциальная угроза: Названы цели в России, которые ВСУ могут атаковать в День Победы
Потенциальная угроза: Названы цели в России, которые ВСУ могут атаковать в День Победы

Напомним, дрон ВСУ совершил атаку на административное здание правительства Белгородской области в День Победы. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Запланированные праздничные мероприятия проходят с усиленными мерами безопасности. В результате удара пострадали два человека, среди них — заместитель губернатора.

Обложка ©

Telregram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar