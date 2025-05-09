Появилось видео атаки дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки украинского БПЛА на правительственное здание в День Победы. Видео, сделанное с места событий, наглядно показывает момент прилёта беспилотного летательного аппарата, в результате которого пострадали два человека.
Момент прилёта дрона ВСУ. Видео © Telregram / Настоящий Гладков
Напомним, дрон ВСУ совершил атаку на административное здание правительства Белгородской области в День Победы. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Запланированные праздничные мероприятия проходят с усиленными мерами безопасности. В результате удара пострадали два человека, среди них — заместитель губернатора.
Telregram / Настоящий Гладков