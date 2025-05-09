На Урале в шествиях «Бессмертного полка» приняли участие более 1,2 млн человек

Более 1,2 миллиона человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Уральском федеральном округе, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это составило около 10% от всего населения региона, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги.

«В очных шествиях акции »Бессмертный полк« в регионах Уральского федерального округа приняли участие более 1 миллиона 233 тысячи человек. То есть каждый десятый житель округа», — говорится в сообщении.

Самые массовые мероприятия прошли в Челябинской, Тюменской областях и Югре. В Челябинске, например, в шествии приняли участие рекордные 200 тысяч человек. В Ханты-Мансийском автономном округе на акцию вышло более 280 тысяч жителей. В Тюменской области также отметили рекорд — более 350 тысяч человек. Портреты ветеранов в небо подняла пилотажная группа «Барсы», включая изображение деда губернатора ХМАО губернатора Руслана Кухарука.