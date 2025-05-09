В День Победы в Новороссийске прозвучал «Выстрел памяти»
В Новороссийске прозвучал «Выстрел памяти». Обложка © admnvrsk.ru
Новороссийск стал единственным городом Краснодарского края, где прошёл парад в честь Дня Победы. В финальной части торжества прозвучал «Выстрел памяти». Участников праздничного мероприятия лично поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«В 12:00 в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с корабля боевой славы Военно-морского флота крейсера «Михаил Кутузов» прогремел «Выстрел памяти», — сообщает корреспондент РИА «ФедералПресс».
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.